Идлиб, Сирия, 1 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Нанесение ракетного удара по позициям террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Идлиб подтвердили власти США. Об этом 31 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что операция была направлена против главарей террористов, причастных к нападениям, угрожающим гражданам США, их союзникам и мирным жителям Сирии.

Ракетный удар был нанесён по штабу террористов, расположенному к северу от Идлиба. Целью операции было снизить для боевиков возможность осуществлять дальнейшие атаки для дестабилизации региона.

Согласно информации, поступившей от Центрального командования США, северо-восточная часть Сирии остаётся местом, где боевики осуществляют координацию террористической деятельности. В дальнейшем США совместно с союзниками продолжат наносить удары по экстремистам, чтобы лишить их убежища.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сирийском Идлибе с 06:00 31 августа введён режим прекращения огня в целях стабилизации обстановки в регионе. При этом командование армии Сирии сохранило за собой право дать ответ на любые нарушения перемирия со стороны боевиков.