Гонконг, Китай, 1 сентября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Не менее 31 человек пострадал из-за столкновений между полицейским и демонстрантами, произошедшими 31 августа, сообщает 1 сентября радиостанция RTHK.

(сс) Studio Incendo Протестующие в Гонконге

При этом уточняется, что состояние пятерых из них оценивается медиками как серьёзное.

Отметим, как сообщалось ранее, 31 августа, в Гонконге состоялись массовые несанкционированные, сопровождаемые беспорядками, протестные акции выступающих против закона об экстрадиции преступников на материковый Китай.

Полицейскими для разгона радикальных протестующих, которые перекрывали дороги, утраивали поджоги и бросались на полицейских с железными прутьями и кирпичами, были применены водомёты и слезоточивый газ.