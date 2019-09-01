Москва, 1 сентября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. В России с сегодняшнего дня изменились правила призыва в армию, призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы.

Mil.ru Призывники

Так, новые правила призыва распространяются на студентов очной формы обучения, обладателей ученой степени, а также на родных братьев или сыновей погибших на службе военных.

Также у срочников, призванных до 1 сентября, появилась возможность досрочно демобилизоваться, если во время прохождения службы у них появились на это основания, например, родился второй ребенок. Для этого достаточно подачи простого заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября текущего года вступили в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Так, с сегодняшнего дня окончен беззаявительный перерасчет пенсий для граждан страны, проживающих в сельской местности.

Также с сегодняшнего дня вступили в силу нормы, позволяющие оформление извещений о дорожно-транспортных происшествиях в электронном виде, что должно способствовать ускорению оформлению их по европейскому протоколу.

Читайте подробнее: Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября