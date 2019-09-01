Тюмень, 1 сентября, 2019, 07:49 — ИА Регнум. В селе Червишево Тюменской области из-за размытой дождём дороги застряла машина скорой помощи, которую вызвали к больному ребёнку. Медики обратились за помощью к сотрудникам МЧС, сообщает пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Тюмени Ирина Бердюгина.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Машина с врачами забуксовала на улице Землянской в селе Червишево днём 31 августа 2019 года. Медики добрались до маленького пациента с задержкой, на машине МЧС. К счастью, госпитализация ребёнку не потребовалась.

Сельчане сообщили порталу 72.ru, что они с 2011 года пытаются добиться хотя бы отсыпки дороги на ул. Землянской, на которой расположены 12 домов. В конце июля 2019 года на злополучной дороге застревала уже машина скорой помощи, спешившая к новорожденному.