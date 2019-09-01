Москва, 1 сентября, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Минимальная пенсия для неработающих москвичей-пенсионеров повышена с сентября на 2000 рублей. Постановление об этом было принято 27 августа на заседании президиума правительства Москвы и подписано мэром Сергеем Собяниным.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Как сообщил Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», минимальный доход для неработающих пенсионеров в городе Москве вместо 17 500 составит с сентября текущего года 19 500 рублей. Перерасчёт доплат произойдёт автоматически по обычному графику в первой неделе сентября.

Мэр столицы сообщил, что доплаты к пенсиям увеличатся у 1,6 миллионов пенсионеров Москвы. При этом 44 тысячи из них получат городскую доплату впервые.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изменениях в российском законодательстве, которые вступят в силу с 1 сентября. В частности, будет прекращён беззаявительный перерасчёт пенсий для граждан РФ, проживающих в сельской местности.

Неработающие пенсионеры, у которых есть сельскохозяйственный стаж не менее 30 лет, получают право на надбавку в размере 25% к фиксированной части пенсии с 1 января 2020 года. Рост пенсии составит, таким образом, до 1,3 тысячи рублей в месяц.