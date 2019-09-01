Тюмень, 1 сентября, 2019, 07:19 — ИА Регнум. В частном секторе города Тюмени, на перекрестке улиц Пражской и Белоярской обнаружен труп мужчины в сточной канаве. В местных СМИ прозвучала версия, что мужчина мог погибнуть в результате ДТП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет России

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что мужчину обнаружили 31 августа в 12:24 по местному времени.

«Прибытие бригады скорой помощи — 12:33. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в областном ведомстве.

В СКР по Тюменской области по факту гибели неустановленного гражданина инициирована доследственная проверка.