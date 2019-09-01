Донецк, 1 сентября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Жители загоревшегося в результате обстрелов ВСУ поселка Коминтерново оказались заключены в укрытиях среди горящего населенного пункта. Непрекращающиеся обстрелы не дают возможности ни для тушения пожаров, ни для оказания первой помощи, сообщает 1 сентября пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В результате непрекращающихся обстрелов со стороны киевских силовиков на обстрелянных территориях фиксируются множественные возгорания. Так из-за обстрелов населенный пункт Коминтерново оказался охвачен огнем. Между тем пожарные и службы МЧС ДНР не могут приступить к тушению пожаров, поскольку обстрелы жилых кварталов не прекращаются.

Жители поселка находятся в укрытиях, и не имеют возможности выйти из них. Из-за невозможности доступа к обстреливаемым территориям, до сих пор неизвестно число возможных убитых и раненых. Жителям поселка, оказавшимся в ловушках укрытий, невозможно оказать медицинскую помощь и доставить продукты первой необходимости.

«Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе через СММ ОБСЕ неоднократно запрашивало от украинской стороны в СЦКК немедленного прекращения огня, однако обстрелы продолжаются», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий ДНР.

Всего с момента объявление всеобъемлющего бессрочного перемирия с 00:00 21 июля киевские силовики нарушили перемирие более 300 раз, сообщают в Народной милиции ДНР.