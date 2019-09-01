Тюмень, 1 сентября, 2019, 06:59 — ИА Регнум. В Тюменской области с января по июнь 2019 года выросло число работающих людей. Уровень безработицы в то же время сократился, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Тюменьстата.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

Количество занятых людей в регионе составило 697,8 человек. Это почти на 2 тыс. человек больше показателя на начало года — 695,4 человек. Число безработных уменьшилось с 31,4 тыс. человек в декабре 2018 года до 31,2 тыс. человек в июне.

Отношение численности безработных к численности рабочей силы в Тюменской области за первые полгода 2019-го составило 4,3%. Это меньше всероссийского показателя за аналогичный период, который по данным Росстата составляет 4,4%.