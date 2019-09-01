Тюмень, 1 сентября, 2019, 06:34 — ИА Регнум. В Тюмени экологические активисты обнаружили несанкционированный сброс нечистот в районе Лесобазы. Загрязнение здесь регулярное и происходит длительное время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в сообществе «Ноосфера-Тюмень».

Nrcs.usda.gov Сточные воды

Экологические активисты заявляют о зловонном запахе, который распространяется из-за сброса по округе. Сам сброс осуществляется через подземный источник и через трубы. Территория залита некой чёрной жижей, которая течёт прямо в реку Туру

«Это значит одно — халатность экологических структур и администрации города Тюмени. Это нарушение Водного кодекса РФ», — считают экоактивисты.

По данному факту общественники написали обращение в департамент недропользования и экологии Тюменской области с требованием немедленного отбора проб почвы и воды в загрязнённом месте с последующим обнародованием результатов исследований.