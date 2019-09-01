Киев, 1 сентября, 2019, 05:51 — ИА Регнум. О необходимости встретиться с президентом США Дональдом Трампом и глядя в глаза обсудить отношения заявил 31 августа в интервью телеканалу «1+1» президент Украины Владимир Зеленский.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур

Президент Украины заявил о своих ожиданиях от встречи с Трампом: «Мы скажем, что нам нужно от них. Мы не будем с протянутой рукой к ним. Нет. Мы скажем: «Пожалуйста, вот, вот, вот. Мы предлагаем. Инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги».

По словам Зеленского, Украина не должна себя чувствовать униженно перед США, поскольку граждане Украины не глупее американских или граждан любой другой страны.

«У вас есть заинтересованность в экономике, предприятиях Украины, в нашей земле и энергетическом комплексе. Давайте. Давайте деньги! — предложил глава государства воображаемому партнеру из Белого дома. — Инвестируйте!»

«Мы готовы говорить с Америкой про бизнес между странами», — подытожил разговор Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заморозил выделение финансов на военную помощь Украине. Глава Белого дома ждет результатов проверки о расходовании переданных средств и анализа того, насколько предыдущие траты соответствовали национальным интересам США.