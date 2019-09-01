Москва, 1 сентября, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Площадь российских лесов, охваченных пожарами, за прошедшие сутки сократилась на 2101 га, заявили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны, передает 1 сентября РИА Новости.

Aviales.ru Борьба с лесными пожарами

Как стало известно, на 00:00 1 сентября в России действуют 132 лесных пожара на суммарной площади в 35,21 тыс. га, что на 2,1 тыс. га меньше предыдущего показателя в 37,3 тыс. га.

Почти половина указанных территорий находятся в Забайкальском крае, где ситуация с пожарами особо острая. Пожарные края борются с огнем на территории в 15,9 тыс. га.

Напомним, еще неделю назад, 26 августа, площадь лесных пожаров в РФ достигла 56 тысяч гектаров, подскочив за двое суток на треть. По сравнению с показателями недельной давности, от огня удалось освободить значительную часть лесных массивов.