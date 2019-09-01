Лейпциг, Германия, 1 сентября, 2019, 03:32 — ИА Регнум. О планах работы по окончанию политической карьеры рассказала федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии вручения очередного научного звания в Лейпцигской школе бизнеса, сообщает 31 августа Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель с юмором отнеслась к присвоению ей 17-ой ученой степени. На этот раз федеральный канцлер удостоилась звания Почетного доктора экономических наук. Выступая с ответной речью на процедуре награждения, политик намекнула на возможность продолжения научной работы после завершения политической карьеры.

«Все университеты, которые дали мне почетную докторскую степень, все равно услышат обо мне, если я больше не буду канцлером, — заверила присутствующих на церемонии федеральный канцлер. — Я вернусь и не буду так коротка, как сегодня. Я останусь подольше».

На настоящий момент 65-летняя Меркель имеет уже 17 почетных докторских степеней, которыми ее одарили три израильских университета, университет Нанкин в Китае, Гарвардский университет в США и некоторые другие. Напомним, канцлер является физиком по специальности.