Вашингтон, 1 сентября, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проинформирован о кровавом инциденте в штате Техас, где жертвами неизвестных стрелков стали как минимум пять человек. Об этом президент сообщил 31 августа в своем Twitter-аккаунте.

Дональд Трамп

«Только что был проинформирован генеральным прокурором Барром о стрельбе в Техасе», — заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что Федеральное бюро расследований и правоохранители полностью включены в процесс противодействия преступникам и расследования инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, после 16:00 на федеральной трассе между городами Мидленд и Одесса в штате Техас предположительно трое неизвестных открыли беспорядочную стрельбу по автомобилям. Пятеро человек погибли и 21 получили ранения.