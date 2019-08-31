Мидленд, США, 1 сентября, 2019, 02:59 — ИА Регнум. Жертвами беспорядочной стрельбы на трассе в американском штате Техас стали пять человек, более двух десятков получили ранения, сообщает 31 августа BBC со ссылкой на местное отделение полиции.

(сс) orangefan_2011 Скорая помощь

Как подтвердил изданию представитель правоохранительных органов, в результате инцидента на трассе между Мидлендом и Одессой пять человек были убиты, еще 21 получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время один из открывших огонь по автомобилистам боевиков застрелян. Еще один стрелок по-прежнему представляет опасность. Мужчина угнал фургон почтовой службы США и в настоящее время может представлять опасность для жителей Одессы.

«Субъект (возможно, двое) в настоящее время ездит по Одессе, стреляя в случайных людей», — сообщает пресс-служба одесской полиции в Facebook. Их коллеги в Мидленде считают, что стрелков двое и каждый из них представляет опасность.

Позже правоохранители сообщили, что «стрелок был застрелян в кинотеатре «Синергия» в Одессе».

Ранее сообщалось о двух жертвах стрельбы на трассе в Техасе.

Напомним, месяц назад в техасском Эль-Пасо боевик застрелил 22 человека, более двух десятков получили ранения.