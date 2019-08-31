Киев, 1 сентября, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Усилия президентов Украины и Польши, направленные на нормализацию двусторонних отношений украинский лидер Владимир Зеленский назвал «восстановлением исторической справедливости». Об итогах первого визита в Польшу президент Украины сообщил 31 августа на своей странице в сети Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Анджей Дуда

«Не оттепель в отношениях, а прорыв, — так охарактеризовал Зеленский результаты встречи с польским президентом Анджеем Дудой. — Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости».

В ходе визита были достигнуты договоренности по организации совместных экспедиций по поиску и перезахоронению погибших польских и украинских солдат и мирных граждан.

Зеленский также анонсировал планы «взаимно заботится о памятниках и захоронениях украинцев в Польще и поляков на Украине».

«Я также предложил возвести на границе Мемориал примирения», — заявил глава Украины.

Напомним, после того как пришедшая в результате госпереворота украинская власть стала славить Степана Бандеру, Романа Шухевича и других карателей Организации украинских националистов Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), польско-украинские отношения осложнились. Поскольку во время Великой Отечественной войны бандеровцы целенаправленно уничтожали не только еврейское, но и польское население, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) польский Сейм признал ее действия на территории страны в 1943—1944 годах геноцидом. Поляки сносят памятники палачам, установленные ранее в польских населенных пунктах.