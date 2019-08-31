Москва, 1 сентября, 2019, 01:50 — ИА Регнум. Водители, попавшие в пути в незначительную аварию с 1 сентября смогут оформить европротокол ДТП самостоятельно с помощью мобильного приложения через портал «Госуслуги». Соответствующие изменения в закон об ОСАГО вступают в силу с 1 сентября.

Авария

Пока запуск специального сервиса запланировал только в Москве и Московской области, а также в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Жители указанных регионов смогут оформлять ДТП по европротоколу через мобильный уже с ноября 2019. А с середины 2020 года эксперимент распространится на всю территорию России.

Сейчас при оформлении европротокола при незначительных ДТП необходимо самостоятельно разобраться с заполнением выдаваемых страховой компанией вместе с полисом ОСАГО бланках. А затем в течение пяти рабочих дней подписанные всем участниками аварии документы должны быть доставлены старховщикам.

В случае с оформлением онлайн, правильно заполнить документы поможет сама форма, где будут пошагово предлагаться требуемые формы, после чего документ практически мгновенно попадет в страховую компанию.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вступают в силу законы увеличивающие зарплату помощникам депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.