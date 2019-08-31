Пхеньян, 1 сентября, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Уничижительные заявления, допущенные госсекретарем США Майком Помпео в адрес Северной Кореи, не будут способствовать налаживанию отношений между двумя странами, более того США могут горько пожалеть, если продолжат использовать подобную бездумную риторику. Об этом заявила первый заместитель МИД Северной Кореи Чо Сон Хуэй, сообщило в субботу, 31 августа, Центральное телеграфное агентство Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

По словам Чо, высказывания Помпео о «мошенническом» поведении КНДР значительно усложнят ход переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном.

«США лучше не испытывать наше терпение, поскольку такие замечания раздражают нас, если впоследствии они не хотят горько сожалеть», — заявила дипломат.

Кроме того замминистра иностранных дел КДНР отметила, что ожидания Пхеньяна на положительный итог переговоров с Вашингтоном постепенно исчезают, в связи с чем в Северной Кореи вынуждены пересматривать все те действия, которые были сделаны навстречу США до сих пор.

Напомним, во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, выступая перед американскими ветеранами, о том, что «мошенническое поведение» Северной Кореи нельзя игнорировать, и США примет все необходимые меры для денуклиаризации КНДР.