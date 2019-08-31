Санкт-Петербург, 1 сентября, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ночь на 1 сентября лично проверил подготовку к открытию трех станций Фрунзенского радиуса (пятая линия Петербургского метрополитена).

ОАО «Метрострой» Станция «Шушары»

В комментарии главе пресс-службы администрации губернатора Инне Карпушиной на ее канале в Telegram Александр Беглов заявил, что станции «почти полностью готовы».

«Но у меня есть замечания, определенные недоделки сегодня имеются, и они должны быть устранены. Потому что это будет влиять на качество обслуживания жителей нашего города», — сказал врио губернатора.

Беглов сообщил, что все новые станции должны быть полностью готовы к приему пассажиров утром 5 сентября.

«Мы уже поставили окончательный срок, строители подтвердили — 5 сентября, в 11:00 откроем станцию метро «Шушары», поедем на «Проспект Славы» и откроем совместно с МЧС выставку, посвященную МЧС», — сказал врио губернатора Санкт-Петербурга.

Таким образом, открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» состоится в четверг, 5 сентября. Напомним, что срок открытия этих станций и построенного вместе с ними депо «Южное» ранее неоднократно переносился.