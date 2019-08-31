Москва, 31 августа, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который считает «Северный поток — 2» угрозой всей Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Зеленский и Дуда (президент Польши Анджей Дуда) поют в одну дуду, но на деле «Северный поток — 2» не представляет угрозы Европе, — написал сенатор. — … Вся «угроза» — только для их карманов. Европа тут ни при чем».

Пушков уточнил, что власти Польши хотят перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США, а официальный Киев боится потерять доходы от транзита российского голубого топлива.

Как передавало ИА REGNUM, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» несет в себе угрозу всей Европе.

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