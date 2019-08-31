Москва, 31 августа, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Дрезденского оперного бала, впервые проходящего за пределами Германии в Санкт-Петербурге. Телеграмма главы государства опубликована в субботу, 31 августа, на сайте Кремля.

Gov.spb.ru Дрезденский бал в Петербурге

«Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам — в Россию, в Санкт-Петербург», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул давние дружественные связи Петербурга и города-побратима Дрездена, в которых определяющую роль играют культура и искусство.

В заключении Путин пожелал участникам и гостям мероприятия волнующих и радостных впечатлений от ярких культурных событий.

Напомним, история Дрезденского оперного бала ведет свое начало с 1925 года, мероприятие просуществовало вплоть до начала Второй мировой войны. В 2006 году традиции бала были возрождены, и он стал ежегодным музыкальным событием Европы.