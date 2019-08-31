Осло, 31 августа, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Четыре человека погибли после падения вертолёта на севере Норвегии. Об этом сообщается на сайте спасательного центра северной Норвегии.

Alan Wilson Спасательный вертолет

«Четыре человека были признаны мертвыми, — говорится в сообщении. — Один человек ранен».

В настоящее время уточняется судьба шестого пассажира, находящегося на боту воздушного судна.

Как передавало ИА REGNUM, 31 августа в Норвегии потерпел крушение вертолёт, на борту которого находились шесть человек. ЧП произошло возле города Альта.

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