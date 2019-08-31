Москва, 31 августа, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Фестивальную площадку «PRO лето» на ВДНХ посетили порядка 90 тыс. человек. Об этом 31 августа сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Mos.ru На фестивале «PRO лето»

В течение дня в городе работали 22 площадки. Заключительное мероприятие фестиваля — большой концерт с участием популярных артистов российской эстрады — продлился до 23:00.

Напомним, отбор участников гала-концерта осуществлялся жителями Москвы на портале «Активный гражданин».