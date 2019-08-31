Долгопрудный, Московская область, 31 августа, 2019, 22:46 — ИА Регнум. На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

По словам собеседника агентства, спасатели, прибывшие на место ЧП, подняли на поверхность тело одного погибшего. Источник добавил, что в настоящее время специалисты «поднимают второго погибшего».

Как передавало ИА REGNUM, 31 августа в подмосковном городе Долгопрудный рухнул в реку и затонул небольшой вертолет. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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