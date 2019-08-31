Москва, 31 августа, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Церемония переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Москве в словенскую Любляну началась 31 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

Этот Вечный огонь станет первым за последние десятилетия, зажжённым в столице страны-члена Евросоюза и НАТО. Торжественное мероприятие приурочено к 80-летию начала Второй мировой войны. Во время церемонии в столице России прошла минута молчания, были возложены цветы к Могиле Неизвестного солдата.

В столице Словении огонь зажгут у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн», открытом президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. Вечный огонь в Любляну из Москвы доставят спецбортом Минобороны России 1 сентября.