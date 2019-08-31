Киев, 31 августа, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Помешать общению президента Украины Владимира Зеленского с главой Российской Федерации Владимиром Путиным пыталось министерство иностранных дел Украины, сформированное при экс-президенте страны Петре Порошенко. Об этом рассказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

DDima МИД Украины

»Они (представители МИД Украины) очень не хотели допустить разговора (главы Украины) с президентом РФ», — отметил Зеленский.

По его словам, для него вопрос арестованных в России украинских моряков является человеческим, а для представителей МИД Украины — политическим.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 г. российские пограничники задержали в Керченском проливе украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», экипажи которых устроили провокацию.

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