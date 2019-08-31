Пекин, 31 августа, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Китайский рынок круизного туризма стал вторым по величине в 2018 году. Об этом 30 августа сообщает агентство «Синьхуа».

Bernard Spragg. NZ Круизный лайнер

На международной выставке IBTM China, проходившей с 28 по 29 августа 2019 года в Пекине, были предоставлены соответствующие данные.

Так, в прошлом году число туристов, выбравших отдых на круизных лайнерах в КНР, составило порядка 2,19 млн человек, это более 50% от всех путешествующих таким способом в Азии.

Напомним, рынок круизного туризма в Азии является одним из самых быстро растущих мире. Порядка 15,1% от всех отдыхающих на круизных лайнерах в мире приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).