Вашингтон, 31 августа, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Учёные, выращивающие модель головного мозга из нервных клеток, после 10 месяцев роста обнаружили, что ткань начала производить мозговые волны. Об этом 29 августа сообщает Newsweek.

geralt Нейроны

«Уровень нейронной активности, которую мы видим, беспрецедентен», — заявили биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В лабораторных условиях они поместили стволовые клетки, которые могут развиваться в клетки любого типа, в культуру, напоминающую естественную среду головного мозга. В результате они превратились в различные типы клеток коры головного мозга и объединились так, чтобы сформировать структуру, похожую на орган. Таким образом, были выращены сотни органоидов — структур головного мозга.

Зафиксированные мозговые волны — это скоординированные импульсы, передаваемые нейронами на расстояние с определенной частотой. Мозговые волны характерны для мыслительных процессов мозга, однако, учёные заверяют, что выращенная модель пока является слишком примитивной и не обладает сознанием.

«Возможно, в будущем мы получим что-то, что действительно близко к сигналам человеческого мозга, которые управляют поведением, мыслями или памятью», — заявили исследователи. Они предполагают, что достигнутые результаты окажут помощь в создании методов лечения заболеваний головного мозга, таких как шизофрения, аутизм, эпилепсия и даже для создания искусственного интеллекта.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что японские специалисты впервые в мире смогли вырастить клетки головного мозга человека, которые самостоятельно начали нервную деятельность.