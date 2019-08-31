Долгопрудный, Московская область, 31 августа, 2019, 21:26 — ИА Регнум. По факту крушения вертолета в подмосковном Долгопрудном возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«Данные о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении ведомства. — Расследование уголовного дела продолжается».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 31 августа в Подмосковье затонул небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма.

Читайте также: Вертолет упал в реку в Подмосковье