Ивано-Франковск, Украина, 31 августа, 2019, 21:11 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской области Украины на территории лечебно-оздоровительного комплекса «Сокол» вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Ивано-Франковской области на странице в соцсети Facebook.

Gov.ua Пожарная машина. Украина

ЧП произошло в селе Сокол Галицкого района. По последним данным, в результате происшествия погиб 17-летний подросток.

«Огнем уничтожено здание сцены на площади 50 квадратных метров, — говорится в сообщении. — По состоянию на 31 августа детей в заведении не было».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.