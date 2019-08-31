Астрахань, 31 августа, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Видео пуска ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», произошедшего на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, обнародовало министерство обороны (Минобороны) Российской Федерации. Короткий ролик размещён на портале YouTube.

Mil.ru Пуск ракеты

На кадрах видно, как происходит запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, ее полет и уничтожение цели условного противника.

26 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области расчётом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) был успешно произведён запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

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