Рига, 31 августа, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Латвийский регулятор (SPRK — общественная комиссия по регулированию услуг) установил новые нормативы отдачи на капитал для государственных предприятий — пишет портал tvnet. Требования к рентабельности почти на процент снижены для электроэнергии и газа, и совсем незначительно для водоснабжения, всего на 0,08. Снижение нормативов в таком болезненном вопросе, как отопление, оценить невозможно, так как ранее применялась другая методика. Эти тарифы для оценки деятельности предприятий, которые относятся к так называемой категории естественных монополий.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Новые, утверждённые Комиссией ставки, компании начнут применять при расчете предварительных тарифов с 2020 года. Отмечается, что было важно сбалансировать предсказуемую доходность капитала, показания прибыльности и необходимость предприятий в долгосрочных инвестициях. Для пользователей эти индикаторы важны, чтобы получать жизненно важные услуги по экономически обоснованным тарифам.

«Мы работали над изменением расчёта методики прибыли с весны этого года. Эти цифры теперь смогут ежегодной основе, как и ранее. Теперь они адаптированы для средних/крупных и микро/малых предприятий. В зависимости от стоимости привлечения финансирования, ставки устанавливаются выше для малых предприятий и ниже для крупных» — указал председатель комиссии Роландс Ирклис.

Электроэнергия

Газ

Почта

Вода

Отопление

4,22%

4,22%

6,81%

4,39%

общая рентабельность**

3,31%

5,03%

3,33%

5,06%

3,95%

5,68%

4,47%

6,22%

4,65%

6,40%

*Новые ставки начнут применяться с 2020 года

**До этого в отрасли применялась другая методика