Рига, 31 августа, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Госканцелярия Латвии в течение нескольких часов отреагировала на негативный отчёт МВФ о выполнение рекомендаций «Moneyval», — пишет латышский портал tvnet.

Diego Delso Кабинет министров. Латвия

Госканцелярия сообщила, что Латвия уже подала технический доклад в комитет Совета Европы о введение 5-ой очереди рекомендаций «Moneyval», связанный с предотвращением отмывания денег и финансированию терроризма.

«Отчет показывает, что многое сделано, сотрудничество между ведомствами Латвии в деле надзора за финансовым сектором и предотвращении рисков стало более эффективным. Эта работа будет и в дальнейшем приоритетом нашего правительства» — сказал министр финансов Янис Рейрс.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс добавил, что наблюдается значительное увеличение числа возбужденных уголовных дел в связи с отмыванием средств преступным путём. Существует правовая база, чтобы эффективно конфисковывать доходы от этой деятельности.

«Мы не будем останавливаться на достигнутых результатах и каждый день будем показывать себе и остальному миру, что становимся все более и более эффективными в борьбе с преступностью. Уверен, что финансовый сектор Латвии безопасен для иностранных законных инвестиций» — сказал Гиргенс.

В Латвии сообщается, что количество зарубежных, вне пределов ЕС, клиентов сократилось до 8%. Тем не менее очевидно, что в целом ряде банков сохраняется высокий удельный вес офшорного капитала из европейских юрисдикций, настоящими бенефициарами которого, на деле, выступают граждане третьих стран. Прежде всего России.