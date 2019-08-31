Одинцово, Московская область, 31 августа, 2019, 20:34 — ИА Регнум. В микрорайоне Новая Трёхгорка подмосковном Одинцово 31 августа открылся музей современного искусства под открытым небом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mosreg.ru Музей под открытым небом

Это событие стало финалом Международного фестиваля уличного искусства URBAN MORPHOGENESIS «Культурный код».

«Это мероприятие важно для всей страны, потому что ни в одном регионе у нас нет такого музея. Это будет первый в истории страны музей под открытым небом, полностью консолидированный в среду обитания. Люди воспринимают и оценивают городскую среду в которой они находятся, с которой каждый день сталкиваются», — рассказала журналистам министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Посетители музея смогут познакомиться с работами известных уличных художников из десятков стран мира. Их работы остались на фасадах многоэтажек, школ и технических зданий микрорайона.