Осло, 31 августа, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Вертолёт, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в Норвегии. Об этом говорится в сообщении на странице спасательного центра северной Норвегии в соцсети Twitter.

Tricia123 Вертолет

ЧП произошло в субботу, 31 августа, возле города Альта. О жертвах и пострадавших не сообщается.

«Спасательный центр … подтверждает факт крушения вертолета к юго-западу от Альты», — говорится в сообщении.

Причины происшествия пока неизвестны.

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