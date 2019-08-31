Москва, 31 августа, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Несогласованная акция оппозиции в центре Москвы завершилась, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соболь проводит импровизированный митинг

В ней приняли участие, по данным МВД, 750 человек. По подсчётам журналистов, работавших на акции, в пик проведения количество участников достигало нескольких тысяч.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы от поклонницы для Соболь

Оппозиционеры сначала прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади. По дороге состоялся импровизированный митинг незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любови Соболь.

Далее в течение нескольких часов проходила прогулка по центральным улицам, переулкам, набережным. Корреспонденты ИА REGNUM стали очевидцами нескольких инцидентов. Например, конфликта оппозиционеров с пожилой женщиной, сделавшей молодым людям замечание, а также нападения на мотоциклиста, показавшего участникам акции неприличный жест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники несогласованной акции протеста напали на мотоциклиста

Полиция почти не корректировала действия протестующих, несмотря на несогласованный формат публичного мероприятия. Несколько раз было выставлено оцепление, а также делались предупреждающие объявления через громкоговоритель. Задержания не велись.

Наиболее стойкие участники протеста добрались почти до Красной площади, где им путь преградила полиция. В общей сложности, мероприятие длилось около шести часов.