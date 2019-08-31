В Москве завершилась многочасовая акция протеста несистемной оппозиции
Москва, 31 августа, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Несогласованная акция оппозиции в центре Москвы завершилась, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.
В ней приняли участие, по данным МВД, 750 человек. По подсчётам журналистов, работавших на акции, в пик проведения количество участников достигало нескольких тысяч.
Оппозиционеры сначала прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади. По дороге состоялся импровизированный митинг незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любови Соболь.
Далее в течение нескольких часов проходила прогулка по центральным улицам, переулкам, набережным. Корреспонденты ИА REGNUM стали очевидцами нескольких инцидентов. Например, конфликта оппозиционеров с пожилой женщиной, сделавшей молодым людям замечание, а также нападения на мотоциклиста, показавшего участникам акции неприличный жест.
Полиция почти не корректировала действия протестующих, несмотря на несогласованный формат публичного мероприятия. Несколько раз было выставлено оцепление, а также делались предупреждающие объявления через громкоговоритель. Задержания не велись.
Наиболее стойкие участники протеста добрались почти до Красной площади, где им путь преградила полиция. В общей сложности, мероприятие длилось около шести часов.