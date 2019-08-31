Москва, 31 августа, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Кинолента Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» собрала в российском прокате более 1 млрд рублей. Об этом 31 августа сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Согласно представленной информации, фильм собрал кассу в размере 1 004 336 115 рублей, а охват аудитории составил более 3 млн зрителей. Только за первые четыре дня проката ленту посмотрело свыше 1,5 млн человек, а сборы составили — около 467,6 млн рублей.

«Однажды… в Голливуде» стал одним из самых успешных проектов режиссера в России, опередив другой популярный фильм Тарантино 2013 года «Джанго освобожденного», собравший лишь 484,3 млн рублей и около 2 млн зрителей.

Напомним, кинолента «Однажды… в Голливуде», повествующая о золотом периоде американской киноиндустрии, вышла в российский прокат 8 августа 2019 года. Главные роли в фильме исполняют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.