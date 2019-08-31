Вертолет упал в реку в Подмосковье
Долгопрудный, Московская область, 31 августа, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
Bob Adams
Вертолет
ЧП произошло в субботу, 31 августа, в Долгопрудном. По предварительным данным, частный двухместный вертолет, «приземлившийся» в 50 метрах от берега, задел линии электропередачи.
«На место прибыли спасатели, — сообщил собеседник агентства. — Они его (вертолет) визуально не наблюдают».
О жертвах и пострадавших не сообщается.
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