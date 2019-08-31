Санкт-Петербург, 31 августа, 2019, 19:57 — ИА Регнум. В Петербурге объявят международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию нового парка на Тучковом Буяне в Петроградском районе — на месте несостоявшегося «судебного квартала».

Gov.spb.ru Строительство на «Тучковом Буяне»

Организатором конкурса станет компания ДОМ. РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга, на проведение конкурса компания выделит 90 млн рублей. Как ожидается, итоги конкурса будут подведены в апреле 2020 года. Причем, победителя определят на основании общественных обсуждений.

Как ожидается в конкурсе примут участие ведущие российские и зарубежные ландшафтные архитекторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе интернет-опроса, организованного на нескольких площадках в сети, жители Петербурга абсолютным большинством высказались за то, чтобы на этом месте был разбит ландшафтный парк.

Кроме того, исторически оправданное наименование «Тучков буян» стало самым популярным названием для нового парка на набережной Малой Невы среди петербуржцев, отдавших свои голоса в интернете. Интернет-опрос по связанным с будущим парком темам продолжается.

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Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею строительства парка на месте судебного квартала, представленную врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. На шести гектарах предполагается построить подземный комплекс с концертным, театральным, лекционным и выставочным залами, кинотеатром, гастрономическим кластером. Над ним будет разбит общедоступный парк. Главным объектом проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана.