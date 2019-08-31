Тюмень, 31 августа, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Школы Тюмени 1 сентября проведут торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Об этом журналистам сообщили в городском департаменте образования.

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В ряде регионов и городов школьные линейки пройдут 2 сентября, так как 1-е приходится на выходной воскресный день. Но в Тюмени не стали изменять традиции. Здесь учащихся и их родителей ждут на торжественные мероприятия.

«Уважаемые гимназисты, педагоги и родители! Приглашаем Вас на торжественную линейку, посвященную Дню Знаний. Праздник состоится 1 сентября», — говорится на сайте гимназии №1.

К 10:00 по местному времени здесь ждут на линейку учеников первых и одиннадцатых классов. В 11:15 праздник начнётся для пятых, девятых и десятых классов. К 12:30 в гимназии ждут учащихся вторых, третьих и четвёртых классов, а к 13:45 — всех тех, кто этим летом перешёл в шестой, седьмой и восьмой класс.