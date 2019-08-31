Москва, 31 августа, 2019, 19:48 — ИА Регнум. В Москве полиция остановила несогласованное шествие оппозиции на подступах к Кремлю, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Оцепление

Группа молодых людей в сопровождении журналистов шла по Москворецкой набережной по направлению к Красной площади, одно неожиданно перед ними выстроилось оцепление полиции, преградившее путь.

События разворачиваются у пристани Большой Устьинский мост. Громкоговоритель полиции объявляет, что «дальше прохода нет». Участников шествия призывают двигаться в обратном направлении. Встретив преграду, некоторые оппозиционеры решили устроить сидячую забастовку, разместившись прямо на тротуарной плитке. Другие предпочли уйти.

Состав протестующих на глазах уменьшился, их осталось не более полусотни человек.

Как сообщало ИА REGNUM, уже несколько часов в Москве продолжается прогулка оппозиции. Акция не согласована с властями Москвы, тем не менее, проходит без задержаний.