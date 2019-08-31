Лондон, 31 августа, 2019, 19:35 — ИА Регнум. 31 августа на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне был разыгран матч 4-го тура АПЛ регулярного сезона 2019/20 между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтде». Противостояние завершилось боевой ничьей со счетом 2:2

Alexdeangelis86 Стадион «Стэмфорд Бридж»

На экваторе первого тайма молодой форвард молодежной сборной Англии Тэмми Абрахам открыл счет — 1:0. Через 24 минуты Абрахам оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Джека О’Коннелла — 2:0. На 46-й минуте Каллум Робинсон вернул «клинки» в игру — 2:1. В конце матча Курт Зума срезал мяч в свои ворота и спас очко для «Шеффилда» — 2:2.

«Шеффилд» набрал 5 очков и поднялся на 9-ю позицию. «Челси» с тем же количеством очков занял строчку ниже.

Статистика матча («Челси"/"Шеффилд Юнайтед»)

Удары 13/9

Удары в створ 5/4

Владение 62%/38%

Фолы 5/11

Угловые ¾

Оценки WhoScored 6.65/6.56

Стартовые составы на матч:

«Челси»: Кепа, Томори, Эмерсон, Аспиликуэта, Зума, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Маунт, Пулишич, Абрахам.

Запас: Алонсо, Кристенсен, Виллиан (↑), Кабальеро, Жиру, Батшуайи (↑), Гилмор (↑).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О’Коннелл, Башам, Иган, Болдок, Стивенс, Лундстрам, Фримен, Норвуд, МакБарни, Робинсон.

Запас: Шарп, МакГолдрик (↑), Стирман, Муссе (↑), Осборн (↑), Мур, Бешич.

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Стюарл Берт | Николос Хортон | Дин Уайтстоун.

Желтые карточки: МакБарни — 45.

Забитые мячи: Абрахам 19 — 1:0, Абрахам 43 — 2:0, Робинсон 46 — 2:1, Зума (автогол) 89 — 2:2.