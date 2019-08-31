Лондон, 31 августа, 2019, 19:27 — ИА Регнум. 31 августа на стадионе «Кинг Пауэр» (Лестер) был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20 между командами «Лестер» и «Борнмут». Противостояние завершилось уверенной победой «лис» со счетом 3:1.

Pink Spider Стадион «Кинг Пауэр»

В дебюте матча скоростной экс-форвард сборной Англии Джейми Варди открыл счет — 1:0. В следующей же атаке лидер «вишен» Каллум Уилсон вернул гостей в игру, замкнув передачу Райана Фрейзера — 1:1. Через 26 минут новичок «лис», перешедший за €45 млн Юри Тилеманс вновь вывел свою команду вперед — 2:1. На экваторе второй половины Варди оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1. Голевую передачу в свой актив записал Тилеманс.

Лучшим в составе «Борнмута» с оценкой 7.35 стал полузащитник Филипп Биллинг, выигравший 3 верховых единоборства и совершивший 3 отбора и 5 обводок. Точность передач футболиста составила 74%.

«Лестер» набрал 8 очков и поднялся на 3-ю строчку. «Борнмут» с 4-мя баллами опустился на 15-е место.

В последний раз «лисы» терпела поражение в 37-м туре прошлого сезона от «Манчестер Сити».

Статистика матча («Лестер"/"Борнмут»)

Удары 13/10

Удары в створ 5/3

Владение 53%/47%

Фолы 9/11

Угловые 4/5

Оценки WhoScored 7.00/6.46

Стартовые составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Мэддисон, Олбрайтон, Барнс, Ндиди, Тилеманс, Варди.

Запас: Джастин, Грей (↑), Уард, Перес, Чоудури (↑), Прает, Фукс (↑).

«Борнмут»: Рамздейл, Кук, Аке, Лерма, Мепэн, Смит, Уилсон, Биллинг, Фрейзер, Кинг, Уилсон.

Запас: Боруц, Сурман (↑), Айб (↑), Стейси, Рико, Симпсон, Соланке (↑).

Бригада арбитров: Питер Бенкс | Питер Киркап | Дерек Итон | Даррен Ингланд.

Желтые карточки: Биллинг — 21, Лерма — 32, Олбрайтон — 40, Уилсон — 69.

Забитые мячи: Варди 12 — 1:0, Уилсон 15 — 1:1, Тилеманс 41 — 2:1, Варди 73 — 3:1.