Ашхабад, 31 августа, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об учреждении Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности, который, начиная с 2020 года, будет ежегодно отмечаться 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Также туркменский лидер подписал указ об учреждении Дня работников строительства, энергетики и коммунального хозяйства, который отныне будет ежегодно отмечаться во вторую субботу сентября.

Еще одним указом Бердымухамедов отменил указ своего предшественника Сапармурата Ниязова о праздновании Дня работников нефтегазовой, энергетической и геологической промышленности.

Президент Туркмении поручил министерству здравоохранения и медицинской промышленности, а также министерству строительства и архитектуры, министерству энергетики, руководству Ашхабада и областных администраций обеспечить высокий организационный уровень празднования новых праздничных дней.