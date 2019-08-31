Вашингтон, 31 августа, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Ураган «Дориан» в ближайшее время может «зацепить» ряд штатов США. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Mariamichelle Ураган

«Южная Каролина может столкнуться с гораздо более сильным ударом, чем казалось на первый взгляд, — написал глава Белого дома. — То же самое с Джорджией и Северной Каролиной».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа сформировавшемуся в Атлантическом океане» урагану «Дориан» присвоили четвертую категорию опасности из пяти.

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