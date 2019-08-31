Манчестер, Великобритания, 31 августа, 2019, 19:15 — ИА Регнум. 31 августа на стадионе «Этихад» в Манчестере был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20 между командами «Манчестер Сити» и «Брайтон». Противостояние завершилось крупной победой «горожан».

Cléria De Souza Стадион «Этихад»

На 2-й минуте атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне открыл счет, замкнув передачу Давида Сильвы на пустые ворота — 1:0. Через 40 минуте скоростной аргентинский форвард Серхио Агуэро удвоил преимущество «Манчестер Сити» — 2:0. Ассист в свой актив записал де Брёйне. В дебюте второй половины Агуэро оформил дубль — 3:0. Через 24 минуты вышедший на замену Бернарду Силва довел счет до разгромного — 4:0.

«Манчестер Сити», набрав 10 очков, временно занял первую позицию чемпионата. Команда Гвардиолы за 4 тура наколотила 14 мячей и пропустила лишь 3. «Брайтон» с 4-мя баллами опустился на 16-е место.

Статистика матча («МС"/"Брайтон»)

Удары 15/6

Удары в створ 6/2

Владение 53%/47%

Фолы 9/6

Угловые 8/1

Оценки WhoScored 7.47/5.99

Стартовые составы на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Агуэро, Марез.

Запас: Браво, Гюндоган (↑), Тасенде, Силва (↑), Консело, Фернандиньо (↑), Фоден.

«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Бюрн, Стивенс, Марч, Монтойа, Троссард, Преппер, Бернардо, Мопе.

Запас: Даффи, Гросс (↑), Джаханбакш, Маррей (↑), Муй, Баттон, Коннолли (↑).

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Саймон Беннетт | Роберт Джонс.

Желтые карточки: Ляпорт — 36, Данк — 83.

Забитые мячи: де Брёйне 2 — 1:0, Агуэро 42 — 2:0, Агуэро 55 — 3:0, Силва 79 — 4:0.