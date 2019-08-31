Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»
Манчестер, Великобритания, 31 августа, 2019, 19:15 — ИА Регнум. 31 августа на стадионе «Этихад» в Манчестере был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20 между командами «Манчестер Сити» и «Брайтон». Противостояние завершилось крупной победой «горожан».
На 2-й минуте атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне открыл счет, замкнув передачу Давида Сильвы на пустые ворота — 1:0. Через 40 минуте скоростной аргентинский форвард Серхио Агуэро удвоил преимущество «Манчестер Сити» — 2:0. Ассист в свой актив записал де Брёйне. В дебюте второй половины Агуэро оформил дубль — 3:0. Через 24 минуты вышедший на замену Бернарду Силва довел счет до разгромного — 4:0.
«Манчестер Сити», набрав 10 очков, временно занял первую позицию чемпионата. Команда Гвардиолы за 4 тура наколотила 14 мячей и пропустила лишь 3. «Брайтон» с 4-мя баллами опустился на 16-е место.
Статистика матча («МС"/"Брайтон»)
Удары 15/6
Удары в створ 6/2
Владение 53%/47%
Фолы 9/6
Угловые 8/1
Оценки WhoScored 7.47/5.99
Стартовые составы на матч:
«МС»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Агуэро, Марез.
Запас: Браво, Гюндоган (↑), Тасенде, Силва (↑), Консело, Фернандиньо (↑), Фоден.
«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Бюрн, Стивенс, Марч, Монтойа, Троссард, Преппер, Бернардо, Мопе.
Запас: Даффи, Гросс (↑), Джаханбакш, Маррей (↑), Муй, Баттон, Коннолли (↑).
Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Саймон Беннетт | Роберт Джонс.
Желтые карточки: Ляпорт — 36, Данк — 83.
Забитые мячи: де Брёйне 2 — 1:0, Агуэро 42 — 2:0, Агуэро 55 — 3:0, Силва 79 — 4:0.