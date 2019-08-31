Бишкек, 31 августа, 2019, 19:10 — ИА Регнум. Аналитики министерства финансов прогнозируют, что расходы государственного бюджета Киргизии по итогам 2019 года составят 180 млрд 625,3 млн сомов (172,6 млрд рублей) или 30,1% валового внутреннего продукта страны. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По сравнению с 2018 годом затраты госказны вырастут на 14,5%. При этом бюджетный дефицит по итогам текущего года должен будет составить 10 млрд 150,7 млн сомов (9,7 млрд рублей) или 1,7% ВВП республики.

В 2020 году расходы государственного бюджета Киргизии должный вырасти на 7,2% и достигнуть 193,7 млрд сомов (185,1 млрд рублей). В 2021 году, напротив, снизятся — до 191,5 млрд сомов (183 млрд рублей), а в 2021 году — до 190,9 млрд сомов (182,4 млрд рублей).

Произойдет это из-за ограниченности ресурсов государственной казны.

Также на ближайшие три года прогнозируется снижение дефицита госбюджета Киргизии — до 1,5% ВВП в 2020 году, 1,3% ВВП в 2021 году и 0,8% ВВП в 2022 году.