Москва, 31 августа, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев, проработавший в туристической отрасли более 25 лет, скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает компания на странице в соцсети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

»Его уход — огромная и невосполнимая утрата для всех нас, — говорится в сообщении. — … Коллектив туроператора TEZ TOUR выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича».

Причины смерти Шершнева не уточняются. Когда и где пройдут похороны генерального директора туроператора Tez Tour пока не сообщается.