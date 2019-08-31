Вашингтон, 31 августа, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Власти США, которые серьезно рассматривают возможность введения ограничительных мер в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», ведут переговоры на «высоком уровне». Об этом, как передает ТАСС, заявил министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Вероятно, да… Мы (власти США) серьезно относимся к такому варианту», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном введении санкций против РФ за реализацию проекта.

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила, что возможные ограничительные меры США против компаний, задействованных в проекте «Северный поток — 2», обернутся ущербом для американских газовых и нефтяных проектов.

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