Москва, 31 августа, 2019, 18:26 — ИА Регнум. В Москве участники несогласованной акции протеста применили физическую силу к мотоциклисту, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нападение на мотоциклиста

Неизвестный мужчина на мотоцикле в чёрном шлеме остановился у группы протестующих и показал им средний палец, по всей видимости, показывая своё отношение к акции.

Вскоре его окружили люди, некоторые стали тыкать в ответ свои пальцы ему в лицо, но этим дело не ограничилось. Молодые парни попытались скинуть мотоциклиста на землю, наносили по нему удары руками и ногами. С трудом мужчине удалось вырулить из окружения и уехать.

Как сообщало ИА REGNUM, в другом эпизоде участники акции оппозиции устроили конфликт с бабушкой.