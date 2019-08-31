В Пскове отпраздновали 80-летие 76-й дивизии ВДВ
Псков, 31 августа, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 31 августа, состоялись торжественные мероприятия в честь 80-летия 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, праздник состоялся на набережной реки Великой.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что сегодняшняя дата «является знаменательной не только для Псковской области, но и для всей России».
На празднике был организован показ действий десантно-штурмовой роты по захвату противника с использованием плавательных средств и специализированной техники, а также работала выставка образцов вооружения и военной техники ВДВ. Гости праздника могли познакомиться с современной экипировкой воина-десантника, средствами оптического наблюдения, переносными средствами связи, а также увидеть многокупольные системы, смонтированные на различных типах военной техники. Кроме того, желающих привлекали на службу по контракту в ВДВ в специальном информационном пункте.
Напомним, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия — старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Она была сформирована 1 сентября 1939 года.